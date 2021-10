Nasser Bourita reçoit son homologue malien, porteur d'un message pour le Roi Mohammed VI

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a reçu ce lundi à Rabat, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, porteur d’un message écrit du président de la transition du Mali, Assimi Goïta, au Roi Mohammed VI.

Lors d’une conférence de presse à l’issue de son entretien avec Nasser Bourita, le chef de la diplomatie malienne a fait part de son honneur de «remettre à la très haute attention du Roi Mohammed VI, le message de paix, d'amitié, de solidarité et de fraternité que lui adresse son excellence Assimi Goïta, président de la transition et chef de l’État du Mali, avec ses salutations fraternelles ainsi que ses vœux ardents de bonheur pour le Roi, et de prospérité et de croissance pour le peuple frère du Maroc».

Les deux ministres ont, par ailleurs, mis en avant la relation historique profonde entre le Royaume du Maroc et la République du Mali. L'occasion pour le chef ce la diplomatie marocaine de réaffirmer la volonté du Maroc d'accompagner le Mali pour le développement de plusieurs secteurs clefs.