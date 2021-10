Fitch Ratings : Le profil de crédit des banques marocaines récupèrent lentement

Dans un rapport publié ce lundi, l’agence de notation financière Fitch Ratings souligne que les fondamentaux de crédits des banques marocaines se rétablissent lentement des effets de la pandémie du Covid-19. Alors que les experts prévoyaient une rentabilité bien supérieure à celle de 2020, les indicateurs de 2021 montrent que le secteur aura besoin d’une autre année pour se remettre et atteindre les niveaux d’avant la pandémie.

La qualité des actifs devrait ainsi connaître une légère détérioration avec des risques à la baisse comprenant un taux de chômage élevé et une pression sur les flux de trésorerie des entreprises et des ménages, qui continueront de peser sur les profils financiers des banques. De plus, l’augmentation prudente des provisions par les banques a provoqué une baisse importante de la rentabilité du secteur.

Si les prêts douteux avaient connus une légère baisse au premier semestre 2021, après avoir augmenté à 9,7% en 2020 contre 8,7% en 2019, les prévisions de l’agence pointent vers une augmentation modérée au second semestre 2021 suite à l'expiration des mesures de soutien aux emprunteurs. Les secteurs du tourisme, de l’industrie et du commerce sont perçus comme les plus vulnérables en la matière.