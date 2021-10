Etats-Unis : L’acteur Soufiane El Khalidy rejoint le casting international de «Colosseum»

Le jeune acteur et cinéaste d’origine Marocaine, Soufiane El Khalidy, fait désormais partie du casting international de «Colosseum», la nouvelle série du réalisateur hollywoodien Roêl Reine pour History Channel. Il jouera aux côtés de Ian Beattie (Game Of Thrones, Alexandre Le Grand) et de James Oliver Wheatley (The Lost Pirated Kingdom, Vikings), pour cette série réalisée par le cinéaste connu pour «Wu Assassins», «Black Sails» ou encore la nouvelle série produite par Steven Spielberg «Halo», a indiqué un communiqué.

Revenant sur cette participation, Soufiane El Khalidy a indiqué avoir passé l’audition avec Roel Reine, le directeur de casting international Salah Benchegra et le producteur Jim Greayer. «Roel avait adoré mes essais, ma façon de me déplacer dans l’espace et mon jeu face caméra. Quelques jours plus tard, mon téléphone sonne. Salah Benchegra (John Wick 3, The Old Guard, The Forgiven ) m’annonce que j’ai décroché le rôle du centurion de l’Empereur Romain», a-t-il rappelé.

Diplômé de la Full Sail University en beaux-arts et en production cinématographique, Soufiane El Khalidy a enchaîné plus d’une soixantaine de productions à Los Angeles, en tant qu’acteur ou membre de la production de séries et de films comme NCIS LA, Shockwave Countdown To Disaster, Stray, Riley Parra, Gulag Magadan, a rappelé le communiqué. En 2017, L’Actors Studio à New York présidé par Al Pacino et Harvey Keitel l’a invité aux auditions préliminaires pour y être membre permanent.

Plus récemment, l’acteur a terminé l’écriture de son premier roman autobiographique, intitulé «Riffs of A Moroccan Rebel». Le livre qui retrace son enfance à Agadir et son parcours qui l’a mené jusqu’aux plateaux de tournages à Los Angeles. L’ouvrage sera publié via Amalthée Editions et son partenaire Hachette.