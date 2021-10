Chambre des conseillers : Les trois PJDistes élus forment un groupe et refusent de démissionner

La semaine dernière, le secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) a appelé ses trois conseillers élus à la Chambre des conseillers de présenter leur démission. Dimanche, Mohammad Belfqih, Said Chakir et Mustafa Dahmani ont pris la décision de former un groupe baptisé «action sociale et développement durable», dimanche, à la Chambre haute.

Une décision qui sonne comment un refus de leur part de répondre à l’appel des «frères» de Saadeddine El Othmani. La semaine dernière, le secrétariat général du parti de la Lampe a annoncé que «le parti n'est pas concerné par des postes de membres à la Chambre des conseillers». Le secrétariat général a également remis en cause la transparence du processus électoral et l'éligibilité des voix obtenues par ses trois conseillers.

Dans son communiqué, l’organe décisionnel de la formation islamiste a précisé que «les voix obtenues par les candidats du parti dépassent de manière étrange et inacceptable les voix qui appartiennent au parti ou qui pourraient lui être dévolues à travers sa coordination locale avec le Parti du progrès et du socialisme». L’instance a noté que ces résultats «ne correspondent pas à ceux annoncés lors du scrutin du 8 septembre, sur lequel le parti avait précédemment exprimé sa position».

Au lendemain des élections des membres de la Chambre haute du Parlement, plusieurs figures de proue du PJD ont contesté les trois sièges obtenus par des conseillers du PJD, en appelant les conseillers nouvellement élus à présenter leur démission.