Exposition «Fréquences du Non Lieu» à l'Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les MRE à Rabat

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a annoncé dans un communiqué parvenu à Yabiladi l’exposition «Fréquences du Non Lieu» de l’artiste néerlando-marocain Najib Cherradi, du 14 octobre au 15 novembre à l’Espace Rivages à Rabat. Le siège de la fondation accueillera d’ailleurs le jeudi 14 octobre à 18 h le vernissage de l’exposition.

Najib Cherradi, est un artiste multidisciplinaire chanteur, compositeur, performer et plasticien formé en arts plastiques à Paris puis aux Pays-Bas où il a trouvé domicile ce qui ne l’empêche pas de «respirer le Maroc même en étant loin».

«Je renoue et je suis là, je participe à la vie artistique du Maroc avec les autres artistes marocains».

Cherradi s’applique dans ses œuvres à diversifier les techniques, matériaux et couleurs alternant entre lignes verticales et horizontales dont il confie «ces lignes sont importantes parce que l’œil les repère immédiatement et facilement, car elles sont omniprésentes, claires et nettes».