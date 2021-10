Projection de la nouvelle marque «Morocco Now» sur Burj Khalifa à Dubaï

La nouvelle marque marocaine d'investissement et d'export «Morocco Now» a été projetée dimanche sur le plus haut gratte-ciel du monde «Burj Khalifa» à Dubaï. Ce spectacle éblouissant, qui s'est déroulé en marge de la participation du Maroc aux activités de l’Expo Dubaï 2020, a été dominé par les couleurs rouge et verte du drapeau national, attirant l'attention des passants et des visiteurs des espaces de divertissement.

Cette projection de la marque marocaine visible dans divers quartiers de la ville de Dubaï a présenté également le train à grande vitesse Al Buraq, des portails des médinas marocaines, ainsi que des éoliennes, en référence à la renaissance industrielle que connaît le Royaume et son héritage civilisationnel.

Le Maroc a lancé officiellement, dimanche, sa marque d’investissement et d’export «Morocco Now» qui s’assigne pour objectif de faire rayonner le Maroc en tant que plateforme industrielle et exportatrice de premier rang afin d’accélérer les investissements étrangers, a déclaré Youssef El Bari, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.

Au cours des 20 dernières années, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, le Maroc s’est doté de nouvelles infrastructures de commerce et de transport, comme Tanger Med, première connexion maritime en Afrique et sur la Méditerranée et la 20e au niveau mondial.

Le responsable a aussi souligné les progrès enregistrés par le secteur automobile, qui connaît la croissance la plus rapide au monde contribuant fortement à la croissance des exportations marocaines qui ont augmenté de plus de 150 milliards de dirhams entre 2010 et 2019.

Face aux mutations rapides à l’origine de nouvelles exigences pour les acteurs économiques, relevant que l’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations, «Morocco Now» constitue une plateforme industrielle à l’épreuve du futur pour saisir les opportunités d’un monde en mutation s'appuyant sur l'expérience réussie de transformation économique du Royaume.