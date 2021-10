France : 21 organisations s’inquiètent de la dissolution du CCIF validée par le Conseil d’Etat

Une vingtaine d'associations de la société civile et organisations syndicales en France ont exprimé leurs inquiétudes, après la validation de la dissolution du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) par le Conseil d’Etat, le 24 septembre dernier. Dans une déclaration collective, 21 ONG ont estimé que «conjuguée avec la promulgation de la loi confortant le respect des principes de la République, elle place l’ensemble du monde associatif sous la coupe du ministre de l’Intérieur et donne au gouvernement le pouvoir de museler la société civile».

Par ailleurs, les auteurs de la déclaration ont estimé «incompréhensible – et inadmissible – qu’une association dont l’objet est d’agir par les moyens légaux, notamment en saisissant les tribunaux, pour lutter contre ce qu’elle considère, à tort ou à raison, comme des discriminations illégales, soit traitée, pour cette raison, en ennemie de la République et condamnée à la mort civile». Ce n’est pourtant pas en parfait accord avec l’ensemble des actions du CCIF que les signataires ont fustigé la décision. «Il est légitime de critiquer les interventions du CCIF ou même son positionnement général – comme il est du reste arrivé à certaines des organisations signataires du présent texte de le faire», ont-ils souligné, indiquant qu’il est en revanche inacceptable de neutraliser une association pour cette raison.

«L’arrêt du Conseil d’Etat affirme qu’en combattant, par la voie légale, ce qu’on tient pour injuste, on se rend complice des infamies commises au prétexte de l’injustice, et qu’en exigeant de l’Etat qu’il respecte le droit, on se rend coupable de sédition», ont déploré les organisations.

En décembre 2020 après l’attentat ayant visé l’enseignant Samuel Paty, la dissolution du CCIF a été annoncée par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, «sous l’accusation de provocation à des actes de terrorisme». Saisi par le CCIF, le Conseil d’Etat a «bien dû constater que l’accusation ne tenait pas la route», ont rappelé les signataires. «Par un curieux retournement, la dissolution du CCIF est donc approuvée au motif qu’en luttant - légalement - contre les discriminations et la haine antimusulmanes, il s’est rendu lui-même coupable de discrimination et de haine», a encore déploré la déclaration.

Cette déclaration a été signée par le Syndicat des avocats de France (SAF), le Syndicat de la magistrature, l’Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) et le Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s (GISTI), entre autres organisations.