La SMIT promeut l’investissement touristique au pavillon Maroc de l’Expo Dubaï 2020

Participant à l’Expo 2020 Dubaï, la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a organisé ce lundi au pavillon Maroc une conférence «Morocco Tourism Investment Day» en présence des opérateurs publics et privés marocains.

L’occasion a été pour la SMIT de rassurer la communauté d’investissement des pays du Golfe du climat des affaires qu’offre le Maroc, notamment au niveau des provinces du Sud du pays. Imad Barrakad, directeur général de la SMIT a ouvert la conférence en déclarant que «l’occasion est là, il reste à s’en saisir», indique un communiqué de la conférence.

Aussi, Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme, a présenté les nouvelles niches prometteuses de produits touristiques que peut offrir le Maroc à l’ère post-covid pour répondre aux tendances et nouvelles habitudes de voyage. Il a notamment déclaré que la crise a été l’occasion pour le secteur de réfléchir sur l’industrie touristique au Maroc et soulevé l’importance de la collaboration entre les secteurs publics et privés ainsi que le besoin d’écouter les opérateurs du tourisme et leurs expertises.

Il ressort que le principal attrait touristique du Maroc reste le triangle d’or Marrakech-Agadir-Essaouira et la SMIT continue d’investir dans l’animation dans la cité ocre qui a réussi à devenir une marque à part entière et un pôle d’attraction pour les investisseurs.

Les régions du Sud, l'avenir de la diversité touristique du Maroc ?

Le directeur du développement des investissements de la SMIT, Younes Hajoui, a profité de la conférence pour présenter plusieurs projets en développement, soulignant cependant que les provinces du Sud nécessitent l’appui de la SMIT plus que la grande destination qu'est Marrakech.

Hajoui a notamment mis en avant les projets en développement à Taghazout au nord d’Agadir, mais aussi la valorisation de la plage blanche longue de 40 km au sud de Guelmim. Faisant écho à la récente visite du milliardaire Richard Branson, la destination Dakhla a été soulignée comme rassemblement des amateurs de wind sport, rappelant l’attraction de la région et ses perspectives de développement.

Les investissements touristiques au Maroc vus de l'international

La conférence a été animée par plusieurs leaders internationaux de l’industrie touristique, notamment Jochem-Jan Sleiffer, président Middle East, Africa & Turkey du groupe Hilton et Marloes Knippenberg, CEO de Kerten Hospitality. Tous ont témoigné de leur stratégie de développement au Maroc et de l’impact de la pandémie sur leur politique d’expansion, soulignant les premiers signes de reprises et de redynamisation de l’industrie touristique au royaume.

Des promoteurs émiratis comme Khalid Anib, CEO d’Abu Dhabi national hotels et Fardan Al Fardan, SEO d’Embassy Capital se sont attardé sur la perception des investisseurs à l’égard de profitabilité des placements dans le secteur du tourisme au sein des pays émergents dont le Maroc et sur les mesures entreprises pour la relance de l’investissement.