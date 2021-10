Soufiane Rahimi élu meilleur joueur du Championnat des EAU du mois de septembre

L'international marocain Soufiane Rahimi, titulaire d'Al-Aïn FC, a été élu meilleur joueur du championnat émirati de football pour le mois de septembre, devant a devancé son coéquipier à Al-Aïn, l'ex-berkani Laba Kodjo et le Tunisien Mohamed Firas Belarbi.

Pour sa part, l'Ukrainien Sergey Rebrov, entraîneur de l'ancien rajaoui Soufiane Rahimi, a remporté le prix du meilleur coach alors qu'Ali Khaseef, capitaine d'Al Jazira, s'est accaparé celui du meilleur gardien de but.

Auteur de performances très convaincantes, depuis son arrivée au club émirati, le jeune marocain a, en seulement quatre matchs, marqué deux buts et délivré quatre passes décisives. A seulement 25 ans, Soufiane a été champion du Maroc en 2020, champion de la coupe de la confédération en 2018 et 2021, vainqueur de la supercoupe d'Afrique en 2019 et de la coupe arabe des clubs des champions en 2021. Pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021 il a été élu meilleur joueur de la Botola et en 2020 meilleur joueur du championnat d'Afrique des nations.

Al-Aïn FC est actuellement le leader du championnat avec 14 points.