Israël nomme son premier ambassadeur au Maroc

Après le rétablissement des liens diplomatiques, acté le 10 décembre 2020, le gouvernement Naftali Bennet a nommé David Govrin, ambassadeur au royaume. Une première dans l’histoire des relations entre les deux pays qui s'étaient contentés jusque là de bureaux de liaison. Une annonce faite, d’ailleurs, par Govrin lui-même sur Twitter.

«Je suis honoré de partager avec mes followers et amis du monde entier la nouvelle de ma nomination en tant qu'ambassadeur officiel de l'État d'Israël au Maroc. A cette occasion, je remercie tous nos partenaires au Maroc et à l'étranger pour leurs efforts en vue d'instaurer la paix et la sécurité. Nous poursuivrons notre travail pour développer des relations communes au profit des deux pays frères», a-t-il écrit. Pour rappel, David Govrin a pris les rênes du bureau de liaison israélien à Rabat, en janvier dernier.

Hisser les relations au niveau des ambassades est la suite logique des initiatives de coopération lancées entre le Maroc et Israël, depuis le 10 décembre. En témoigne la signature de plus de 20 accords couvrant divers domaines, l’ouverture et la mise en marche de représentations diplomatiques, la création d’une plateforme pour le dialogue et la coopération impliquant cinq groupes de travail sectoriel, l’ouverture de canaux de communication entre les communautés des affaires et le lancement d’une vingtaine de vols opérés par deux compagnies aériennes israéliennes. Des chiffres annoncés par le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, lors de sa participation en septembre à réunion virtuelle consacrée à la commémoration du 1er anniversaire des accords d’Abraham. Une coopération appelée à se consolider avec les prochaines visites des ministres israéliens de la Défense et l'Economie au royaume.

A l’occasion de sa visite au Maroc, les 11 et 12 août, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid avait inauguré la représentation diplomatique de son pays à Rabat.