Marocains bloqués en Syrie et en Irak : Les familles saisissent le nouveau gouvernement

Les familles marocaines attendent toujours le rapatriement de leurs proches bloqués ou détenus en Irak et en Syrie. Au lendemain de la nomination, par le roi Mohammed VI, du nouveau gouvernement d’Aziz Akhannouch, la Coordination nationale des familles des Marocains bloqués et détenus en Syrie et en Irak a saisi, hier, Abdellatif Ouahbi, nouveau ministre de la justice.

«Le secrétaire général du PAM s’était saisi de cette affaire, que ce soit à travers sa question posée au Parlement ou à travers la mission parlementaire qui s’est penchée sur la question. Maintenant qu’il est désigné ministre de la Justice, nous espérons qu’il continuera à aborder cette question jusqu’à la résolution de ce dossier», nous déclare ce dimanche Abdelfattah El Hidaoui, membre du bureau de la Coordination. «Nous lui avons adressé, hier, une lettre pour le féliciter de sa nomination et lui rappeler que le dossier connaît toujours du retard», poursuit-il.

«Nous lui avons exprimé notre vœu qu’il continue son engagement sur ce dossier. Le ministère de la Justice est bien évidemment concerné par ce dossier, tout comme celui de l’Intérieur et des Affaires étrangères», rappelle Abdelfattah El Hidaoui.

La Coordination nationale des familles des Marocains bloqués et détenus en Syrie et en Irak a saisi la même occasion pour «adresser le même message au nouveau gouvernement et l’exhorter à accélérer l’opération de rapatriement». «Les familles ici au Maroc sont fatiguées, tout comme les Marocains bloqués en Irak et en Syrie», ajoute notre interlocuteur.

Les familles optimistes pour le rapatriement prochain de leurs proches

Le membre de la coordination reconnaît que «les institutions marocaines ont été mobilisées depuis le dernier rapport de la mission parlementaire sur les Marocains bloqués ou détenus en Irak et en Syrie». «Etant en contact avec les camps de réfugiés où se trouvent des Marocaines et leurs enfants, celles-ci nous confient qu’il y a des enquêtes qui ont été lancées et qu’elles ont été interrogées et les autorités leur promettent qu’elles seront rapatriées».

Abdelfattah El Hidaoui reste optimiste quant au rapatriement de ces Marocains, rappelant qu’une opération ayant concerné toutes les nationalités dans les camps de réfugiés a été lancée il y a une dizaine de jours. «Il y a trois jours, des ressortissantes allemandes et leurs enfants ont été rapatriés vers leur pays. Les Kurdes, qui contrôlent ces camps, ne cessent de saisir les gouvernements pour les exhorter à rapatrier leurs nationaux le plus rapidement possible», indique-t-il. «Nous attendons avec impatience le tour pour des Marocaines et leurs enfants», fait-il savoir.

«Bien qu’une annonce de rapatriement a été faite en juillet, il y a eu la hausse des infections au Covid-19 dans plusieurs pays. L’Etat ne pouvait pas, non plus, rapatrier ces Marocains sans mener des enquêtes, d’après ce qu’on nous a dit mais les autorités nous assurent que les choses avancent», conclut-il.