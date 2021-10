Les messages du PJD à ses membres et au gouvernement Akhannouch

Le secrétariat général du PJD a tenu, samedi 9 octobre, une réunion extraordinaire, la première qui intervient deux jours après l’annonce de la composition du gouvernement Akhannouch, sanctionnée par un communiqué publié ce dimanche. Les «frères» de Saadeddine El Othmani ont appelé les membres du parti à «saisir les prochaines étapes organisationnelles afin d’opérer les révisions nécessaires, à reprendre le processus de la lutte démocratique, et à affronter les manifestations de régression et les tentatives de pervertir la vie politique», indique l’instance.

Tirant les leçons de la débâcle aux élections du 8 septembre, le secrétariat général a invité les «militantes et les militants du parti à la mobilisation et la poursuite de la lutte à travers toutes les opportunités d’actions disponibles, que ce soit au sein des institutions, ou par l’encadrement sur terrain, et la communication avec les citoyens».

Le communiqué conclut par lancer un message au gouvernement Akhannouch, précisant qu'«il n'y a pas de développement économique et social sans développement politique, et la consolidation de l’opérationnalisation de l'option démocratique conformément à l'énoncé et à l'esprit de la Constitution» du 1er juillet 2011.

A rappeler que le PJD tiendra son congrès extraordinaire le 30 octobre.