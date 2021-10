Eliminatoires Mondial-2022 : Le Maroc leader de son groupe après sa victoire sur la Guinée Bissau

La sélection marocaine de football a pris le meilleur sur son homologue de la Guinée Bissau sur le score de 3 buts à 0, samedi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 4e journée (groupe I) des éliminatoires africaines du Mondial-2022 au Qatar. Les Lions de l'Atlas l’ont emporté grâce à des buts signés Ayoub El Kaabi (10e, 70e) et Ayman Barkok (20e).

Les deux sélections s’étaient rencontrées, mercredi dernier à Rabat, pour le compte de la 3e journée. Le Maroc s’était largement imposé par 5 buts à 0.

Dos au mur après leur lourde défaite face aux coéquipiers d’Achraf Hakimi, les Bissau-guinéens auraient à cœur de montrer un tout autre visage pour espérer rester en vie dans ce groupe. Or, les hommes de Baciro Kandé, trop limités, avaient affaire à des Lions de l’Atlas plus déterminés à plier les débats en leur faveur et creuser l’écart en tête de ce groupe.

Dès l’entame de la partie, les «Lycaons» ont été assommés par un but signé Ayoub El Kaabi. Suite à un coup franc bien enveloppé par Imran Louza, le ballon est dévié par Ryan Mmaee. A la réception au second poteau, l’attaquant du club turc d’Atayspor ouvre la marque de la tête (10e).

Après cette ouverture du score, la tâche est devenue plus aisée pour les nationaux qui ont bien su imposer leur rythme. Dix minutes plus tard, et après un centre d’Ilyass Chair, El Kaabi place le ballon impeccablement devant Ayman Barkok qui, d’un tir sec à l’entrée de la surface de réparation, marque le deuxième but des nationaux. A la 65e minute, El Kaabi a failli inscrire un doublé de la tête mais le cuir a été bien capté par Mendes Jonas.

Cinq minutes plus tard, El Kaabi profite d’une mauvaise passe de Gomes Chipela pour tromper le gardien bissau-guinéen.

La Guinée Bissau, qui peinait à sortir de son milieu de terrain, n’a réussi que rarement à inquiéter Yassine Bounou, voire à cadrer un tir.

A la 75e minute, la Guinée Bissau s’offre sa seule et réelle occasion de scorer après un tir de Taratolai Marcelo, mais Bounou a été sauvé par son montant droit. Et alors que les deux formations attendaient le coup de sifflet final, Soufiane Boufal, entré en seconde période, a failli marquer le 4e but sur coup franc, mais la balle bute contre la transversale.

Plus tôt, le Soudan et la Guinée n’ont pas pu se départager (2-2), à Agadir.

Au terme de cette journée, le Maroc consolide sa place en tête avec 9 points engrangés en trois victoires, devant la Guinée Bissau (4 pts). La Guinée est troisième (3 pts), alors que le Soudan est dernier avec 2 unités.

Mardi prochain, le Maroc croisera le fer avec la Guinée pour le compte de la 2e journée.