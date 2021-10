Maroc : Le programme gouvernemental au centre du premier conseil du gouvernement

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch présidera, lundi, un premier Conseil de gouvernement. Selon un communiqué du Département du chef du gouvernement, relayé par l'agence MAP, ce conseil sera consacré à la présentation du projet du programme gouvernemental.

Jeudi, le roi Mohammed VI a reçu à Fès, les nouveaux membres du gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch. La nouvelle équipe est composée de 24 membres, soit 18 ministres et 5 ministres délégués en plus du secrétaire général du gouvernement. Des cérémonie de passation de pouvoirs ont été organisées, vendredi, entre les nouveaux ministres et le cabinet sortant.