Covid-19 : La France reclasse le Maroc et les pays du Maghreb sur sa liste orange

La France a modifié, vendredi, son classement sanitaire des zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2. Dans un arrêté publié le 8 octobre, son ministre des solidarités et de la santé modifie ainsi la décision prise en août dernier, qui met le Maroc sur la liste rouge. Ainsi, à partir du 11 octobre 2021 à minuit, le Maroc est reclassé sur la liste orange, avec l’Algérie et la Tunisie. L'Afrique du Sud, la Colombie et l’Ukraine intègrent aussi cette même liste, selon la décision publiée au bulletin officiel.

Les pays «orange» sont définis en tant que zones dans lesquelles «on observe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants». «Il s’agit de tous les pays n’étant pas inclus dans les listes des pays verts et rouges, par exemple le Royaume-Uni, pour qui une obligation de test de moins de 24h pour les personnes non vaccinées a été ajoutée», précise-t-on.

Ce changement implique de nouvelles conditions de circulation entre le Royaume et la France, soient celles concernant les pays de la zone organe.

Ainsi, pour les personnes ayant reçu un vaccin anti-Covid19 reconnu par l'Agence européenne des médicaments (EMA), les voyageurs depuis le Maroc doivent seulement présenter leur Pass vaccinal, en plus d’une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de symptômes ou de contact avec une personne testée positive au virus. Un test (PCR à 72h ou antigénique à 48h) avant le départ, un test antigénique après l'arrivée, un isolement et une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de symptômes ou de contact avec une personne testée positive au virus sont exigés pour les personnes non vaccinées ou ayant reçu un vaccin non reconnu par l’EMA, qui doivent aussi présenter l'un des motifs impérieux.