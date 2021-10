Musique : «Bla Bik», nouveau single de Hamid Bouchnak, dévoilé le 16 octobre

La star de la chanson marocaine, Hamid Bouchnak, donne rendez-vous à ses aficionados avec un nouvel album, dont le premier extrait, un single intitulé «Bla Bik» (Sans toi), que le célèbre chanteur s'apprête à lancer le 16 octobre. Dans cette chanson de 3min 33sec, enregistrée entre Marrakech et Essaouira puis masterisée au Liban, Hamid Bouchnak, connu pour sa musique dite «World», chante ainsi cet «être cher», tout en rendant un hommage des plus appuyés à la nature qui, pour lui, a retrouvé sa quiétude en cette période de pandémie de la Covid-19.

Ce nouveau single est composé par Hamid Bouchnak et Yacine Benali, écrit et arrangé par cette grande figure de la chanson marocaine moderne qui confirme sa place de choix aux côtés des artistes les plus productifs de la scène musicale nationale et internationale, tout en veillant à préserver son propre style, avec grande subtilité en faisant appel à chaque fois aux rythmes et sonorités universels qu’il sait marier avec brio.

Sur le chemin menant au lancement de ce single «Bla Bik» (Sans toi), Hamid Bouchnak fidèle et toujours ouvert aux musiques du monde, a également décidé de tourner cette chanson en clip sur la deuxième plage d'Essaouira, cette cité si inspirante par excellence. «Dans ce clip, réalisé par Mohamed Aknaik, en cette période exceptionnelle marquée par la Covid-19, je parais confiné seul dans l'attente de cet être si cher», a-t-il confié à la MAP, ajoutant que le message véhiculé par cette œuvre musicale se veut un vibrant hommage à la nature, avec un focus sur «la quiétude» qu’elle a retrouvée en ces temps de pandémie. Il s’agit là d’un «aspect positif» des effets collatéraux de la propagation de la Covid-19, a-t-il fait observer.

Il a, dans la foulée, précisé que «la fin du clip comporte un message fort : Que le monde se rétablisse de cette pandémie planétaire, car cette situation nous dérange et nous perturbe tous en tant qu’êtres humains».