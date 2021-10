Aucun changement de Washington sur la souveraineté du Maroc sur le Sahara

La réaction du secrétaire au Département d’Etat américain à la nomination de Staffan De Mistura, en tant que nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental a poussé certains à spéculer sur une «nouvelle position» des Etats-Unis sur le dossier du Sahara occidental. Mercredi, Antony Blinken, qui a salué l'annonce de la désignation de l’Italo-Suédois, a indiqué sur Twitter que «les États-Unis soutiennent pleinement l’ONU afin de mener un processus politique au Sahara occidental pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour le peuple de la région».

Lors d’un briefing du Département d’Etat américain, un journaliste a interpellé le porte-parole du Département d’Etat sur cette question, lui demandant ce que les Etats-Unis attendent de cette nomination et s’ils «pourront revoir» leur position quant à la marocanité du Sahara.

«Comme le secrétaire d’Etat l’a dit hier, nous soutenons fermement le leadership de l'Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, M. De Mistura dans la reprise du processus politique dirigé par l'ONU pour faire avancer une solution durable et digne au conflit du Sahara occidental», a indiqué Ned Price. Le responsable a ajouté que les Etats-Unis soutiennent «activement ses efforts pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour le peuple du Sahara occidental et de la région au sens large».

«Nous restons engagés avec toutes les parties à l'appui de cet effort et soutiendrons un processus politique crédible dirigé par l'ONU pour stabiliser la situation et garantir la cessation des hostilités. Nous consultons les parties sur la meilleure façon de parvenir à un règlement durable. Nous n'avons rien d'autre à annoncer pour le moment.» Ned Price

Le porte-parole du Département d’Etat a également été interrogé si «les États-Unis considèrent toujours le Sahara occidental comme faisant légitimement partie du Maroc». «Nous n'avons rien à annoncer au-delà de ce que nous avons dit», a-t-il conclu, confirmant de fait le maintien de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.