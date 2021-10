Italie : Des bourses d'excellence remises à trois étudiants marocains

La fondation italienne Med-Or de Leonardo a remis, vendredi à Rome, des bourses d’excellence à trois étudiants marocains en présence d'éminentes personnalités. «Notre objectif est de lancer des projets de haute formation pour renforcer les relations internationales en matière d’enseignement entre l'Italie et les pays de la méditerranée, particulièrement le Maroc», a déclaré le président de la fondation, Marco Minniti, intervenant lors de la cérémonie de remise de ces bourses.

L’événement a été tenu en présence du ministre italien des affaires étrangères, Luigi Di Maio et de l'ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla. «Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle collaboration entre deux universités prestigieuses, à savoir les universités Polytechnique Mohammed VI de Rabat et Luiss Guido Carli de Rome», a souligné Marco Minniti. «Nous sommes heureux de récompenser ces jeunes étudiants méritants, qui pourront enrichir leur bagage culturel et améliorer davantage leur parcours éducatif grâce à cette expérience», s’est-il félicité, notant que la fondation s'engage à promouvoir la collaboration dans le domaine universitaire et de la recherche dans le but de favoriser la coopération, le dialogue et les partenariats avec le Royaume.

Intervenant par la même occasion, l’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla a relevé que «cette initiative, qui traduit les liens d’amitié entre le Royaume et l’Italie, vise à renforcer la coopération dans les domaines de la culture, l’éducation, la formation et la recherche afin de promouvoir un dialogue constructif entre nos deux pays et créer des partenariats dans ces domaines».

Cet accord s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique multidimensionnel signé par les deux pays à l’occasion de la visite de M. Di Maio au Maroc en novembre 2019, qui a permis de promouvoir la coopération culturelle, scientifique et technologique, considérée comme un pilier fondamental des relations bilatérales, a affirmé le diplomate marocain.

Les trois étudiants marocains bénéficieront d’une formation de deux ans en gestion et politique mondiales, en relations internationales et en économie et finances.