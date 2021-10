Rachid El Morabity et Aziza Raji remportent la 35e édition du marathon des sables

Aziza Raji et Hassna Hamdouch. / DR

Les Marocains Rachid El Morabity et Aziza Raji ont remporté ce vendredi la 35e édition du Marathon des sables au terme de leur victoire lors de la 5e étape qui a relié Boulchrhal à Jebel Irhfelt N’tissalt sur une distance de 42,2 km.

El Morabity s'est encore une fois imposé au classement général sur un chrono de 21h17min32sec, suivi de son frère cadet, Mohammed qui a remporté cette étape, avec 21h32min12sec et le Français Merile Robert et ses 22h39min02sec. Le Marocain Aziz Yachou, révélation de cette 35e édition, a échoué au pied du podium impacté par une pénalité de 1 heure infligée lors de la 3e étape avec un chrono de 22h41min46sec au général.

Il s'agit du 8e sacre d'El Morabity au Marathon des sables et le 7e consécutif. Avec cette victoire le natif de Zagora se rapproche un peu plus du record de Lahcen Ahensal qui détient 10 victoires à son palmarès. Dans une déclaration à la presse, El Morabity a indiqué que la pandémie a impacté ses préparatifs aux compétitions, en particulier après le report de cette édition, «un coup dur pour le moral après tant d’efforts investis».

Aziza Raji s'est imposée chez les femmes avec un temps de 30h30min24sec au général, devant la japonaise Tomomi Bitoh et son chrono de 34h39min17sec et la française Aicha Omrani et ses 35h47min48sec.

L’athlète marocaine a souligné que cet exploit est un rêve qui se réalise enfin après 4 tentatives infructueuses. Elle a également exprimé sa fierté de voir la femme marocaine s’investir davantage dans des sports extrêmes, notant la 4e place d'Hassna Hamdouch.

Au total, 351 participants ont pris le départ de cette 5e étape, la dernière à être chronométrée, et 321 autres ont abandonné la compétition, un chiffre jamais enregistré au Marathon des sables.

La 6e étape solidarité non chronométrée reliera Jebel Irhfelt N’tissalt à Bou Dib sur 8,5 km.