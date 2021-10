Errachidia : Un enseignant condamné à 20 ans de prison pour viol sur ses élèves

La Cour d’appel d’Errachidia a condamné un enseignant du primaire à 20 ans de prison, assorti d’une amende de 40 000 dirhams, pour «attentat à la pudeur sur mineur avec violence» et «détournement de mineur» en abusant de son ascendant d’autorité sur ses élèves. Les faits remontent au mois d’avril dernier, lorsque le viol sur plus de 12 élèves par leur professeur âgé de 40 ans a été révélé et le prévenu entendu par la justice.

Des sources locales ont déclaré au site d’information Al3omk que les parents des victimes avaient porté plainte, en accusant le concerné d’avoir eu des relations sexuelles avec les enfants, en échange de quelques dirhams. Selon les mêmes sources, le procureur général a ordonné aux services de la Gendarmerie royale d’enquêter avec les parents, les victimes et le professeur.

En avril dernier, cinq certificats médicaux ont appuyé les plaintes déposées par les parents. Le même mois, le mis en cause a été arrêté et présenté au procureur du roi, qui a décidé de le poursuivre en état de détention en ordonnant son placement à la prison locale. Avant son interpellation, il se serait rendu auprès des parents des victimes en essayant de trouver un arrangement, afin que l’affaire ne fasse pas l’objet d’une procédure judiciaire.