Discours royal : Priorité gouvernementale au nouveau modèle du développement

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a adressé ce vendredi, un discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la première année législative de la 11e législature. Dans son discours, le souverain a félicité les élus pour la confiance qui leur a été témoignée, en saluant «la bonne organisation des dernières élections». «Elles se sont déroulées dans un climat positif et ont été marquées par une large participation, notamment dans nos Provinces du Sud», a-t-il ajouté.

Le monarque a assuré que ce scrutin «consacre la victoire du choix démocratique fait par le Maroc, ainsi que la normalité des alternances dans la gestion des affaires publiques». Décrivant une législature qui «s’amorce à un moment où le Maroc entre dans une phase nouvelle qui requiert la mutualisation des efforts autour des priorités stratégiques», le roi a estimé que le pays «sera plus apte encore à poursuivre son processus de développement et à relever les défis extérieurs». L’occasion d’évoquer trois volets principaux qui ont retenu l’attention du souverain.

Ainsi, le monarque a souligné la «nécessaire consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts supérieurs, particulièrement dans la conjoncture présente qui charrie dans son sillage défis, risques et menaces», en évoquant la nécessité de préserver la souveraineté (sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre), devenue «l’enjeu d’une véritable compétition qui suscite des réactions fébriles chez certains».

«Le Maroc a réussi, lui, à gérer ses besoins en la matière et à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ses marchés. Aussi, afin de consolider la sécurité stratégique du pays, nous appelons à la création d’un dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière.» Extrait du discours royal

Le deuxième volet porte sur la gestion de la crise pandémique et la poursuite de la relance économique. Le roi s’est ainsi félicité des acquis «solidement engrangés», dont dispose le Maroc, en ajoutant que «l’économie nationale connaît une embellie significative».

Mise en œuvre du nouveau modèle du développement et refonte du HCP

Quant au troisième volet, il a trait à «l’opérationnalisation du modèle de développement et au lancement d’une nouvelle génération de projets et de réformes intégrés». «C’est pourquoi Nous aspirons à ce que cette législature soit le point de départ de cette dynamique volontariste ambitieuse incarnant l’intelligence collective des Marocains», a-t-il déclaré à cet égard, rappelant que «le modèle de développement n’est pas un plan de mesures figé au sens conventionnel du terme» mais «constitue plutôt un cadre général propice à l’action et apte à instaurer de nouvelles règles, à ouvrir de larges perspectives devant chacun et tous».

Toujours en lien avec le nouveau modèle du développement, le roi Mohammed VI a noté que celui-ci «offre de vastes champs d’action tant pour le gouvernement que pour le Parlement, avec toutes ses composantes». Dans ce sens, «le nouveau gouvernement doit définir les priorités et les projets à mettre en chantier au cours de son mandat et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer leur financement», dans la perspective de la mise en œuvre du modèle de développement. «Il lui incombe également de parachever les grands projets déjà lancés, au premier rang desquels le chantier de généralisation de la protection sociale auquel Nous accordons une sollicitude toute particulière», a déclaré le roi.

«Dans ce cadre, le défi majeur consiste à opérer une véritable mise à niveau du système de santé, conformément aux meilleurs standards et en synergie totale entre secteurs public et privé. Cette même logique doit guider la mise en œuvre de la réforme des entreprises et établissements publics et présider à la réforme fiscale, qu’il convient de conforter, avec la plus grande célérité, par une nouvelle charte compétitive de l’investissement.» Extrait du discours royal

Par ailleurs, le roi a appelé à «une refonte substantielle du Haut-Commissariat au Plan dans la perspective d’en faire un mécanisme d’aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d’accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement», avant d’appeler les élus à «faire preuve d’esprit d’initiative et d’engagement responsable».