La France et l'Espagne félicitent le nouveau gouvernement marocain

À l'occasion de la formation du nouveau gouvernement marocain dirigé par Aziz Akhannouch, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères français a exprimé, ce vendredi, son «attachement à poursuivre l’approfondissement du partenariat d’exception avec le Maroc dans tous les domaines».

2/2 ??Elle adresse au nouveau Premier ministre et à son gouvernement tous ses vœux de réussite et rappelle son attachement à poursuivre l'approfondissement du partenariat d'exception avec le Maroc dans tous les domaines. — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) October 8, 2021

Le Quai d'Orsay a salué, par la même occasion, la tenue des élections du 8 septembre «dans de bonnes conditions malgré le contexte sanitaire difficile» et a présenté au nouveau Premier ministre et à son gouvernement «tous ses vœux de réussite».

En Espagne, la formation du gouvernement marocain a été reçue avec le même enthousiasme. Le ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération a «félicité chaleureusement le nouveau gouvernement marocain».

El Gobierno de España felicita cordialmente al nuevo gobierno de #Marruecos, presidido por Aziz Ajanuch.



Marruecos es un socio estratégico y un país vecino y amigo con el que España desea seguir desarrollando una cooperación modélica y fructífera: https://t.co/n6G0DMD0Mt



???? pic.twitter.com/bL6mJ3slfm — Exteriores (@MAECgob) October 8, 2021

Le gouvernement espagnol a déclaré «se réjouir de travailler avec le nouveau gouvernement marocain sur la base de la confiance, du respect et du bénéfice mutuel», rappelant que le Maroc est «un partenaire stratégique et un pays voisin et ami avec lequel l'Espagne souhaite continuer à développer une coopération modèle et fructueuse».