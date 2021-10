Covid-19 : Des niveaux modérés à élevés de dépression et de stress chez les étudiants marocains

Alors que l’impact de la pandémie du Covid-19 dans différents domaines reste encore inexploré, le secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur n’a pas été épargné. Depuis le début de la crise, écoles, universités et établissements d’enseignement supérieur ont fermé leurs portes pour lutter contre la propagation du virus, alors que les élèves et les étudiants ont été priés de suivre leurs cours en distanciel. La situation, aujourd’hui surmontée grâce à l’amélioration de la situation épidémiologique du Maroc, a engendré des répercussions psychologiques, surtout pour les étudiants universitaires, une catégorie présentant à la base des symptômes de dépression, d'anxiété et de stress.

C’est dans ce sens que quatre chercheurs marocains des universités Abdelmalek Essaadi, Moulay Ismail et Ibn Toufail ont mené une étude empirique autour de l'impact psychologique de la pandémie de Covid-19 sur les étudiants universitaires marocains pendant les trois mois de la période de confinement (avril, mai et juin 2020). Ils ont ainsi mené une enquête transversale et en ligne afin de recueillir des données.

L’analyse s’est basée sur les réponses de 560 étudiants, jugées comme complètes parmi les 585 réponses reçues. Ils se répartissent sur cinq universités marocaines : Abdelmalek Essaadi (21,60%), Sidi Mohamed ben Abdellah (13,21%), Moulay Ismail (22,32%), Sultane Moulay Slimane (24,64%) et Al Cadi Ayyad (18,21%). 39,64 % des répondants étaient âgés de 20-22 ans, 37,5% entre 17 et 19 ans et 22,85% avaient plus de 22 ans. Les étudiantes représentaient 51,60% de l'échantillon contre 48,39 % d’étudiants. De plus, 18,39% des répondants avaient un parent ou une connaissance infectés par la Covid-19 contre 7,5% ayant un parent ou une connaissance décédée du virus.

Dépression, anxiété et stress pour une catégorie déjà vulnérable

Les résultats de l’étude, publiés il y a quelques jours, montrent que 66,06% des personnes interrogées se disent «agacées» de la situation actuelle due à la pandémie, alors que 25% d'entre elles se disent «terrifiées» par la nouvelle pandémie. De plus, plus des deux tiers des étudiants (67,85%) ont déclaré que la pandémie de coronavirus «méritait trop d'inquiétude» et plus de la moitié d'entre eux (51,6%) disent passer 2 à 5 heures par jour pour suivre les mises à jour régulières sur la situation épidémiologique du pays.

«Les étudiants universitaires marocains ont souffert de dépression, d'anxiété et de stress à différents degrés. Plus de la moitié des personnes interrogées ont connu des niveaux de dépression légers à sévères (58%), tandis que seulement 18% et 10% en ont connu des degrés respectivement normaux à extrêmement graves de la dépression», alerte l’étude. Celle-ci ajoute que «60 % de la population étudiée présentait des niveaux d'anxiété légers à modérés, 19% normaux alors que seulement 6% étaient extrêmement anxieux».

Toujours selon les résultats, «les étudiants universitaires marocains ont connu des niveaux de stress plus élevés pendant la période de quarantaine, car plus d'un tiers des répondants (32%) avaient des niveaux de stress extrêmement sévères contre seulement des degrés de stresse normaux pour 8% et légers pour 14% des répondants». Les quatre chercheurs rappellent à cet égard que «les résultats de la moyenne et de l'écart-type des niveaux de score de dépression, d'anxiété et de stress, selon le manuel de l'échelle de dépression, d'anxiété et de stress, révèlent que les étudiants universitaires au Maroc souffrent déjà de niveaux modérés de dépression et des niveaux de stress sévères».

Les quatre auteurs plaident ainsi pour une prise de considération de la santé mentale des étudiants universitaires en temps de crise, appelant à créer des «des services de suivi et de surveillance au sein des universités pour atténuer les effets que ces événements traumatisants peuvent avoir sur les étudiants». Ils appellent à orienter les recherches futures pour explorer et comprendre les changements potentiels dans la santé mentale de cette frange particulière de la population.

«Comprendre les impacts psychologiques de Covid 19 sur la santé mentale des étudiants au Maroc doit être d’une plus haute importance pour les administrateurs universitaires et les décideurs politiques pour aider les étudiants à risques et suggérer des stratégies d'adaptation», concluent-ils.