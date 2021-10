Décès d'Abdelkader Masnaoui, membre fondateur de l'Ordre des experts-comptables

Le fondateur du cabinet Masnaoui Mazars, Abdelkader Masnaoui, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite de complications provoquées par l Covid-19, a communiqué son entourage professionnel.

Diplômé de la faculté de droit de Rabat, feu Masnaoui a décroché un master en économie bancaire avant d'intégrer l'Université Bocconi de Milan, parallèlement à l'Institut du droit des affaires à la Sorbonne.

En 1970, il a fondé sur un modèle coopératif intégré le cabinet Masnaoui, une structure d'audit et de conseil devenue Mazars Maroc en 2011 pour occuper le rang de premier cabinet du royaume en termes d'audience nationale, d'effectif et de chiffre d'affaires.

Le défunt était membre du Conseil national de la comptabilité, président de la Commission juridique et fiscale et ancien membre permanent du comité de rédaction du Code général de normalisation comptable. Il était également membre du Conseil national et membre fondateur de l'Ordre des experts-comptables.

Masnaoui était également un acteur actif de la société civile à travers l'association Dar Ouazzane pour le développement et la culture.