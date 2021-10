Mis en demeure, l’EMB appelle au respect des «principes de séparation»

L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a affirmé que ses organisations étaient «des institutions de Droit belge et ne subissent absolument aucune ingérence des pays étrangers». Cette sortie, jeudi, répond aux soupçons portés sur l’institution par le ministère de la Justice. En affaires courantes depuis la fin de son mandat, l’EMB a souligné que «personne ne peut dicter au culte musulman la manière dont il devrait s’organiser ni comment il devrait renouveler ses instances», a rapporté l’agence de presse Belga.

«Nos institutions sont pleinement respectueuses de notre constitution et de la Convention européenne des droits de l’Homme», a encore souligné l’exécutif, demandant la mise en œuvre des «principes de séparation entre l’Eglise et l’Etat et de la liberté de religion» et le respect de «l’autonomie du culte musulman à l’instar d’autres cultes reconnus dans [le] pays». Par ces déclarations, l’EMB a réagi jeudi à l’enquête demandée par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Lundi, le ministre a annoncé avoir enclenché une deuxième mise en demeure envers l’EMB. Par ailleurs, il a indiqué avoir demandé à la Sûreté de l’Etat de mener une enquête sur l’ingérence étrangère au sein de l’institution cultuelle.