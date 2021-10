Melilla : Six migrants marocains arrêtés pour extorsion et menaces à l'arme blanche

La police nationale a arrêté, cette semaine, six migrants de nationalité marocaine et en situation irrégulière dans la ville, accusés d’avoir extorqué, menacé et contraint des demandeurs d'asile faisant la queue aux abords du poste frontière de Beni Ansar. Selon la presse espagnole, le réseau exerçait ses menaces à l’aide d’armes blanches et de la violence.

La préfecture de police de la ville autonome a détaillé le modus operandi du réseau criminel, en indiquant que ses membres demandaient jusqu’à 150 euros à leurs victimes pour les laisser faire la queue devant le bureau de demande d’asile. Ils proposaient également de «réserver une place dans la file d'attente» contre ladite somme d’argent. Pour y parvenir, le réseau faisait appel aux menaces, notamment à l’arme blanche, et à des techniques d’intimidation.

Une fois les faits connus, les enquêteurs ont concentré leur travail sur les détails obtenus à partir des témoignages de certaines victimes, ainsi que les identifications faites au sein du dispositif de police déployé dans la zone, ce qui a permis l'identification complète, la localisation et l'arrestation ultérieure des six membres du groupe criminel susmentionné. Tous les membres du groupe sont des hommes de nationalité marocaine, âgés entre 19 et 24 ans et en situation irrégulière en Espagne. «Certains d'entre eux ont des antécédents d'actes de même nature», précise-t-on.

La police espagnole ajoute que les six prévenus ont été mis à la disposition du Tribunal d'instruction de garde, accusés d'avoir commis les crimes de menaces, de contrainte et d'appartenance à un groupe criminel.