La Grande-Bretagne reconnaît le certificat de vaccination marocain

La Grande-Bretagne a annoncé ce vendredi, après l’Union européenne, que le certificat de vaccination marocain serait désormais reconnu et accepté pour les voyages au Royaume-Uni.

The UK has announced today that Morocco ?? will be added to the list of countries whose vaccine certification is accepted for travel to the UK ??.



This update includes the following vaccines: AstraZeneca, Pfizer, Moderna and Jansen. pic.twitter.com/gWyKOCQYnT