Belgique : Le Premier ministre somme l’EMB de «faire preuve de professionnalisme et de transparence»

Le Premier ministre de Belgique Alexander De Croo s’est emparé ce jeudi du sujet de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) en séance plénière de la Chambre des représentants, informe la RTBF.

De Croo s’est d’abord exprimé sur les accusations visant l’Exécutif et sa gestion en déclarant «ce genre de magouilles, on mérite mieux que cela dans notre pays». Pour rappel, des membres avaient saisi le tribunal Belge pour «rétablir une gestion démocratique et transparente» du Collège de l’EMB.

Le chef du gouvernement a notamment rappelé que l’Exécutif, outre sa destination représentative, dispose d’un financement public et l’appel à se «ressaisir et à faire preuve de professionnalisme et de transparence». De Croo a également indiqué «qu'un audit financier serait également indiqué».

Les commentaires du Premier ministre Belge interviennent peu après que son ministre de la Justice n’annonce la saisie de la Sûreté de l’État pour une deuxième enquête contre l’EMB. La subvention de 250 000 euros due pour la formation des imams est, selon la RTBF, suspendue pour le moment.

L’Exécutif continue de nier les accusations de mauvaise gestion qui le vise. Son président Mehmet Üstün avait déclaré que «l’EMB et l’ASBL Collège de l’EMB ont toujours exercé leurs missions conformément aux cadres législatif et réglementaire en vigueur, dans un souci continu de transparence et de collaboration avec les autorités belges». Autorités qu’il a accusées mercredi d’utiliser des «instruments de pression et d’intimidation ignoble pour empêcher le culte musulman de travailler de manière indépendante et autonome».