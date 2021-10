Espagne : Les e-mails et messages WhatsApp concernant l’accueil de Ghali, supprimés

Nouveau rebondissement dans l’affaire de l’entrée de Brahim Ghali en Espagne. La Direction des Services Juridiques de l’Etat, relevant du ministère de la Justice dirigée par la socialiste Mme. Maria Pilar Llop, a informé le juge d’instruction au tribunal n°7 de Saragosse que l'ancien chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères Camilo Villarino a supprimé les e-mails liés à ce dossier.

Dans une lettre datant du 4 octobre adressée à Rafael Lasala, la Direction a précisé que Villarino, alors qu’il était en fonction, «avait pour habitude de supprimer de temps en temps ses e-mails, et ce, pour des raisons de sécurité et pour minimiser les dommages en cas de piratage du matériel» informatique. Le 24 septembre, le juge a en effet demandé à Villarino de lui fournir les e-mails et les messages WhatsApp contenant la copie du passeport avec lequel Brahim Ghali est entré en Espagne le 18 avril. Cela va compliquer la mission de juge d’instruction pour découvrir l'identité de la personne ayant donné l’ordre d’accueillir, en catimini, le chef du Polisario.

Pour rappel, la Direction des Services Juridiques de l’Etat avait déjà désapprouvé l’audition de l’ex-cheffe de la diplomatie. L’instance avait justifié son rejet en soulignant qu’«autoriser l'entrée de Brahim Ghali en Espagne, pour des raisons humanitaires sans contrôle des passeports, est conforme à la loi, peu importe qui a pris la décision ou qui en avait connaissance». La même Direction s’était ensuite vainement opposée à la comparution présentielle d’Arancha Gonzalez devant le juge d’instruction Lasala.