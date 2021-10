L’Union européenne félicite De Mistura pour sa nomination en tant qu'envoyé au Sahara

L’Union européenne a félicité, ce jeudi, Staffan De Mistura pour sa nomination en tant que nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental. «Nous sommes convaincus qu’en tant que diplomate de premier plan ayant une longue expérience dans la région et dans les négociations internationales, de Mistura contribuera à donner un nouvel élan au processus mené sous l’égide des Nations unies sur le Sahara occidental», indique le porte-parole de l’UE dans une déclaration écrite parvenue à Yabiladi.

«L’Union européenne se réjouit à la perspective de coopérer avec le nouvel Envoyé personnel dans ses efforts pour relancer les négociations en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Nous encourageons également toutes les parties à s’engager dans une recherche coopérative d’une solution conforme aux résolutions du Conseil de sécurité et aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies», poursuit la même source.

A rappeler que la nomination de diplomate italo-suédois Staffan de Mistura en tant que nouvel envoyé personnel par le secrétaire général des Nations unies a déjà fait réagir le secrétaire au Département d’Etat américain, Antony Blinken, la diplomatie algérienne ainsi que le Front Polisario.