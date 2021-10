Diplomatie israélienne : Nous signons des accords avec d'autres pays, grâce au Maroc et aux USA

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid a déclaré cette semaine qu'Israël «est en train de signer des accords avec des pays dont les noms ne peuvent pas être divulgués pour le moment», a rapporté la presse israélienne. Le chef de la diplomatie israélienne a ajouté que ces signatures «sont menées avec l'aide des Etats-Unis» mais aussi du «Bahreïn, du Maroc et des Emirats Arabes Unis». Des Etats qu’il a qualifiés de «pays amis» et où l’Etat hébreux a ouvert récemment «des ambassades» et des bureaux de liaison ces derniers mois.

L'année dernière, Israël a signé des accords de normalisation avec les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Yair Lapid s’est également rendu au Maroc, en août dernier, pour inaugurer le bureau de liaison israélien à Rabat.

A rappeler que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est attendu au Maroc dans les prochains mois, où il doit signer des accords de coopération en matière de défense, notamment des projets portant sur le développement d’une industrie marocaine d’armement, ont rapporté les médias israéliennes, la semaine dernière.