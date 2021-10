L'ASMEX présente le marché suédois dans son cycle «Doing business»

L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a organisé mercredi une deuxième rencontre virtuelle de son cycle «Doing business» consacrée au marché suédois et aux opportunités à saisir par les exportateurs et investisseurs marocains.

La rencontre a été organisée en partenariat avec le cabinet Harvard consulting et animée par Charlotte Loyau-Kahn, experte en développement commercial avec les pays nordiques, indique un communiqué de l'association.

«Il s’agit d’un marché en apparence petit avec ses 10 millions d’habitants mais qui présente de belles opportunités pour les exportateurs et investisseurs, grâce notamment au fort pouvoir d’achat des Suédois. A l’heure actuelle, aucune société marocaine n’est implantée en Suède, ce qui est dommage surtout que la Suède est le 10 e pays le plus productif au monde selon la Banque mondiale», a déclaré Charlotte Loyau-Kahn.

La Suède présente plusieurs avantages concurrentiels avec sa fiscalité attractive pour les entreprises qui lui donne le statut de porte ouverte vers les autres pays nordiques, contrairement au voisin norvégien qui est plus protectionniste.

L’experte souligne que le pays fait partie des pays européens qui ont le moins souffert de la récente crise sanitaire, notant que la Suède a maintenu les commerces ouverts avec libre circulation des citoyens, ce qui a fait que l’économie du pays a fortement résisté.

Le pays scandinave garde son attractivité, grâce notamment à sa main d’œuvre qualifiée et son système monétaire digitalisé et la disparition progressive des paiements en espèces, limitant grandement les risques de fraudes fiscales.

De plus, les investissements directs étrangers en Suède ont augmenté de 158% en 2020, soit 26 milliards de dollars contre 10 milliards en 2019 et plusieurs secteurs, jugés à fort potentiel pour les investisseurs et exportateurs marocains ont été cités dont les technologies de l'information et de la communication, les industries mécaniques, les énergies renouvelables, les produits alimentaires, la beauté et la santé, le textile et la mode, la santé digitale, l’agro-alimentaire.