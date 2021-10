Chambre des conseillers : Le PPS dénonce des pratiques «préjudiciables» lors des élections

Réuni mercredi sous la présidence de son secrétaire général, le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a exprimé, hier, son «regret» et sa «déception» suite aux résultats obtenus par le parti lors des élections de la Chambre des conseillers. Dans un communiqué, la formation politique dirigée par Mohamed Nabil Benabdallah a affirmé sa position quant à la présence d’une Chambre des conseillers dans la hiérarchie constitutionnelle nationale, ses rôles politiques et ses fonctions institutionnelles. L’occasion de réaffirmer la nécessité de réviser ces points.

Le Bureau Politique affirme a expliqué que sa position «découle de questions profondes liées à la composition de cette chambre et au mode d'élection de ses membres, qui doivent être profondément reconsidérées en cas de son maintien». Il explique avoir mis l'accent sur cette approche «au vu de ce que les élections de la Chambre des conseillers ont encore été témoins de pratiques extrêmement abusives et largement préjudiciables et au processus démocratique dans notre pays», que ce soit pendant la campagne électorale, le processus de vote ou les annonces des résultats. Dans ce sens, le parti du Livre dénonce «l’usage flagrant et excessif de l'argent, d'une manière totalement contraire à la loi, à la morale et à l'engagement politique, et aux termes les plus simples d'une concurrence libre, loyale et égale».

Dans ce contexte, le PPS indique qu’il «poursuivra sa quête et sa lutte pour que des élections saines, justes et transparentes soient au centre de l'approfondissement de la pratique démocratique dans notre pays, et un élément crucial de la réforme du champ politique, du rétablissement de la confiance, de la restauration de l'acte politique noble et de la réconciliation des citoyens avec la chose publique».