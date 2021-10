Marrakech : Un éducateur condamné à 4 ans de prison pour le viol d’un mineur trisomique

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Marrakech a rendu un jugement en première instance, mardi, condamnant un homme à quatre ans de prison et à verser 30 000 de dommages et intérêts, pour le viol d’un enfant trisomique âgé de 13 ans. Selon l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Marrakech, les événements remontent à l’été 2018.

Le mineur, issu de la ville d’Oujda, a été violé et agressé sexuellement par un encadrant, chargé du volet éducatif et psychologique, dans une colonie de vacances à Salé au profit des personnes en situation de handicap, initiée par la Fondation Mohammed VI pour les personnes handicapées.

Les sections de l’AMDH à Oujda et Marrakech ont préalablement saisi le parquet dans les deux villes, au cours des mois d’août et de septembre 2018. Le dossier a été renvoyé au tribunal de Marrakech, ville de résidence et de travail du mis en cause, qui exerce au Centre pour enfants en situation de handicap à Marrakech, affilié à la même fondation. Le 24 décembre 2018, le juge d’instruction a entendu la famille de l’enfant. A la fin des étapes de l’enquête, il a été décidé de poursuivre le mis en cause en état de liberté.

Pour sa part, l’association a souligné la nécessité d’apporter une prise en charge psychologique à la victime, en plus de la suspension du prévenu condamné en première instance de l’exercice de son métier jusqu’à ce que la décision définitive soit rendue, d’autant que l’agresseur s’occupe d’enfants handicapés avec qui il est quotidiennement en contact dans le cadre du travail.