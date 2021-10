Ceuta : Le Maroc empêche une entrée massive de migrants subsahariens depuis Belyounech

Le Maroc a empêché, dans la nuit de mercredi à jeudi, une tentative d'entrée massive menée par des centaines de migrants subsahariens qui voulaient franchir la frontière avec Ceuta. Si aucun d'entre eux n'a réussi cette tentative, une centaine ont pu s'approcher de la clôture ou ont même atteint la plage de Benzu de la ville.

Selon El Faro de Ceuta, le dispositif sécuritaire préparé dans le Maroc aurait rendu la frontière «impénétrable». Dès 2h30 du matin, des agents de la Compagnie de Ceuta et le GRS de la Garde civile ont été déployés. Le service maritime et l'hélicoptère de la Garde civile ont également été activés. Les premières informations indiquaient l'approche de près de 400 personnes, un chiffre qui plus tard, au fur et à mesure que la matinée avançait, aurait doublé.

Au niveau de la frontière, les migrants auraient lancé des pierres contre le dispositif anti-émeute mis en place pour empêcher les immigrés de se précipiter vers Belyounech, du côté marocain. Certains ont pu atteindre, vers 5h du matin, le brise-lames de la plage Benzu à Ceuta. Une grande partie s’est même jetée dans la mer, tandis que d'autres ont été retenues. Finalement, «tous les participants à cette tentative ont été interceptés par les forces marocaines».

Parallèlement, un Marocain aurait réussi à franchir la frontière à la nage mais a été intercepté par la Garde civile et remis aux autorités marocaine, souligne la publication en ligne.