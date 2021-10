L'OMS recommande l'utilisation d'un nouveau vaccin historique contre le paludisme chez les enfants

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande, suite aux résultats d’une étude à grande échelle au Ghana, au Kenya et au Malawi ayant concerné plus de 800 000 enfants depuis 2019, la généralisation de l’utilisation du nouveau vaccin contre le paludisme chez les enfants.

Nommé par les scientifiques «RTS,S/AS01» (Mosquirix), le vaccin est recommandé particulièrement dans les pays d’Afrique sub-saharienne et les autres régions dans lesquelles la maladie frappe les enfants par une transmission «modérée à forte».

Le nouveau vaccin Mosquirix est recommandé chez les enfants dès 5 mois avec l’administration programmée de 4 doses. «C’est un moment historique. Le vaccin contre le paludisme tant attendu est une percée pour la science, la santé des enfants et le contrôle du paludisme», a déclaré le directeur général de l’OMS, docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Breaking News: The WHO approved the first ever malaria vaccine, which could save tens of thousands of children in sub-Saharan Africa. The quest for this vaccine has been underway for a hundred years, a WHO official said, and is a "historic event." https://t.co/i1hcYBhbvb pic.twitter.com/wTNg6xWmzU