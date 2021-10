Eliminatoires du Mondial-2022 : Le Maroc surclasse la Guinée Bissau 5 à 0

Après des péripéties malheureuses ayant conduit 6 joueurs bissauguinéens à l'hôpital, la sélection s'est inclinée face aux Lions de l'Atlas qui ont largement dominé la rencontre en inscrivant 5 buts à 0 au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Ce mercredi soir, pour le compte de la 3e journée (groupe I) des éliminatoires africaines du Mondial-2022 au Qatar, les Lions de l'Atlas se sont imposés grâce à des buts signés Achraf Hakimi à la 31e minute, suivi par une réalisation d'Imrane Louza sur penalty une minute dans le temps additionnel de la première mi-temps. Après la reprise du jeu, Ilias Chair a inscrit le troisième but de la rencontre à la 49e minute, suivi par Ayoub El Kaabi à la 62e avant que Mounir El Haddadi ne scelle le score à la 82e.

Grâce à cette victoire, l’équipe nationale a repris la tête de la poule I avec 6 points obtenus en deux victoires, devançant la Guinée-Bissau et ses 4 points, la Guinée et ses 2 points et le Soudan qui termine 4e avec un seul point. Plus tôt, le Soudan et la Guinée avaient fait match nul, 1 but partout, au grand stade de Marrakech.