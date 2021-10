Espagne : Albares évite de se prononcer sur le retour de l’ambassadrice du Maroc

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Albares, s’est dit, à nouveau, confiant en l'imminence d'une reprise des relations avec le Maroc. «Tous les signaux que nous recevons du Maroc sont bons et montrent que nous sommes sur la voie de la construction d'une relation encore plus forte», a-t-il déclaré à la presse en marge de sa participation à une réunion ministérielle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce mercredi 6 octobre à Paris.

Malgré cet optimisme affiché par le chef de la diplomatie, il s’est gardé éannoncer une date sur le retour de l’ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, rappelée pour consultations depuis le 18 mai. Une décision prise par Rabat pour protester contre l’hospitalisation, en catimini, du chef du Polisario en Espagne.

Après les élections législatives du 8 septembre «le Maroc est actuellement en train de former un gouvernement», a souligné Albares en réponse à une question sur ce sujet. Et d’ajouter que l’exécutif espagnol «attend» de connaitre la composition du prochain cabinet que présidera Aziz Akhannouch pour aborder cette question.