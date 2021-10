Classement GFCI : Casablanca en tête du podium des centres financiers africains

Casablanca finance city (CFC) reste à la tête des centres financiers en Afrique, selon le dernier classement de Global Financial Centres Index (GFCI) en se maintenant à la 53e place, devant les places financières sud-africaines du Cap (62e) et de Johannesburg (64e). CFC se retrouve ainsi dans la catégorie des places financières «émergentes candidates internationales»

CFC perd malgré tout 4 points dans sa note tandis que ses concurrentes gagnent 32 points pour Cap Town et 37 pour Johannesburg affichant une progression de 20 et 26 places respectivement. Cet indice de référence des centres financiers internationaux classe également CFC à la 4e position au niveau de la région MENA, juste après les places financières de Dubaï (18e), Abu Dhabi (36e) et Tel Aviv (49e) et à la 81e place au niveau global pour les FinTech.

En parallèle, le GFCI propose les résultats de sondage et il ressort que Casablanca est cité 31 fois comme étant la ville dans laquelle les sondés aimeraient travailler, autant de fois qu'Amsterdam et une de plus que Boston.

Le GFCI permet d'établir un classement des places financières en fonction de leur compétitivité. Il se base essentiellement sur des sources données, dont l’une externe, qui agrège et intègre 105 indices et sur un questionnaire comparatif intégré évaluant les places entre elles.