Plus de 5 tonnes de sacs en plastique prohibés saisies à Mohammedia

Plus de cinq tonnes de sacs en plastique prohibés et de matière première nécessaire à leur fabrication ont été saisies mardi par la brigade nationale des douanes lors d'une perquisition à l'intérieur d'un local situé à Sidi Moussa Ben Ali. Les agents ont établi la présence de 3 ateliers clandestins de fabrication de sacs en plastique, indique l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII) dans un communiqué.

L'opération s'est soldée par la saisie de 3 210 kilogrammes de sacs de produits finis, 2 100 kilogrammes de rouleaux au stade de découpage, 17 machines pour différents usages (gonflage, découpage...) et 2 balances électroniques.

L'opération d'envergure, qui intervient en application de la loi interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la commercialisation et l'utilisation des sacs en plastique, a été réalisée en coopération avec les autorités locales, la gendarmerie royale et sous la supervision du parquet.