Wafacash lance son application de transfert d’argent de l’Europe vers l’Afrique

Wafacash a annoncé ce mercredi le lancement de son application mobile «Wafacash» qui permet d’envoyer de l’argent à partir de l’Europe vers l’Afrique avec comme pays concernés dans sa phase de lancement : le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Cameroun et la Côte d’Ivoire. L’offre de lancement exonère la clientèle des frais d’envoi sur toutes les opérations du 1er octobre au 30 novembre 2021.

Dans un communiqué, la filiale du Groupe Attijariwafa bank indique que les utilisateurs pourront désormais envoyer de l’argent à partir de l’Europe et à destination des pays précités, en quelques minutes et à des tarifs très compétitifs avec trois modes de réception de l'argent : le cash, le wallet ou le compte bancaire.

«Proposer un tel service de transfert, qui est à la fois simple, rapide et hautement sécurisé, fut un vrai challenge pour Wafacash et c’est une grande fierté pour nous d’offrir à des milliers de citoyens du Monde la possibilité d’utiliser une application 100% digitale pour transférer de l’argent à leurs proches en toute sérénité, et ce, à partir de leur smartphone», a déclaré la PDG de Wafacash, Samira Khamlichi.

«L’objectif derrière l’application Wafacash est de permettre à nos compatriotes africains résidant en Europe d’envoyer de l’argent vers l’Afrique grâce à une nouvelle solution de transfert d’argent à la fois fiable, efficace et sûre», a-t-elle poursuivi.

Wafacash fait savoir que cette réalisation a été concrétisée grâce à un partenariat stratégique avec Paytop, un établissement de paiement français disposant d’un agrément européen et dûment agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution français. L'application répond notamment aux exigences du Règlement général sur la protection des données et à la norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiement.

Le communiqué fait savoir que l’ensemble de la partie «Know Your Customer» est 100% digitalisée, avec la présence d’un système dynamique d’identification via selfie, mais aussi de reconnaissance de signatures électroniques et de photos de pièce d’identité.