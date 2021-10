Scimago Institutions Ranking : 13 universités marocaines parmi les 650 meilleures au monde

Treize universités marocaines ont été classées parmi les 650 meilleures universités et 850 meilleures institutions académiques et de recherche au plan mondial, selon le classement international Scimago Institutions Ranking publié le 3 octobre. Le département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, souligne que ces universités sont également parmi les 110 meilleures aux niveaux arabe et africain.

Il s'agit des universités Mohammed Ier d'Oujda (516e au plan des universités), Mohammed V de Rabat (528e), Qadi Ayad de Marrakech (542e), Hassan II de Casablanca (556e), l’Université internationale de Rabat (580e), l'université Sidi Mohammed Ben Abdalah de Fès (589e), l’université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal (611e), l’université de Moulay Ismail de Meknès (611e), Ibn Tofail de Kénitra (612e), Abdelmalek Essaidi de Tétouan (614e), Chouaïb Doukkali d’El Jadida (618e), Ibn Zohr d’Agadir (634e) et Hassan Ier de Settat (637e).

Les 13 universités ont émergé du lot en matière d’informatique, d'ingénierie, d’énergies et de mathématiques, 11 en agronomie, biologie, chimie, sciences de l'environnement, sciences physiques et astronomie, 10 en sciences de la terre et des planètes, en commerce, en gestion et comptabilité.

De même, huit universités marocaines se sont distinguées en sciences sociales, six en chimie biologique, génétique et biologie moléculaire, quatre en médecine et pharmacie, trois en art et sciences humaines et une université sur le registre des sciences économiques.

Ce classement met en valeur le caractère pléthorique et la qualité des recherches effectuées au sein des universités marocaines, ainsi que les efforts du ministère en termes d’innovation, dans le droit fil des finalités du nouveau modèle de développement.

Sur le plan des établissements gouvernementaux, le Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires de Rabat se classe 403e, tandis que pour les établissements de santé, le Centre hospitalier Ibn Sina de Rabat se classe 441e, le Centre hospitalier et universitaire Hassan II de Fès 454e et l'Hôpital militaire d'instruction Mohammed V 459e.