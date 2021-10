Mauritanie : «Visés» à la veille des élections, les islamistes comparent leur situation à celle du PJD

Un leader du Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul), plus grand parti d'opposition en Mauritanie, a comparé la situation vécue par le parti à la veille des élections, à ce qu’«a vécu le parti marocain de la justice et du développement lors des dernières élections». Dans une interview à Al Quds Al Arabi, Salek Ouled Sidi Mahmoud, vice-président de Tawassoul a affirmé que «la création par le gouvernement de nouvelles circonscriptions vise à priver son parti des voix». Une mesure qui «relève d'une vague mondiale (ciblant la tendance islamique) comme ce qui s'est passé au Maroc et ce qui se passe actuellement en Tunisie», a-t-il ajouté.

L’homme politique a rappelé qu’au Maroc, «des lois ont été promulguées par lesquelles le Parti de la justice et du développement a été vaincu». Le président mauritanien avait appelé au dialogue avec toutes les forces politiques, afin de discuter de tous les problèmes auxquels le pays est confronté. Mais pour Salek Ouled Sidi Mahmoud, son parti «n’attend de ce dialogue, ni dans l'aspect d'enracinement de la démocratie ni dans l'aspect de lutte contre la corruption».

«L’Etat cherche, face aux échecs du gouvernement, à trouver une formule qui occupe l'opinion publique pendant un certain temps. D’ailleurs, une partie de cet agenda a été exposée, alors que le gouvernement a récemment créé de nouvelles circonscriptions, ce qui privera les partis politiques, en particulier le nôtre, de bénéficier du système proportionnel qui a été appliqué», a-t-il dénoncé.