Une synagogue reflétant l’identité du judaïsme marocain bientôt inaugurée au Mexique

Une synagogue reflétant l’identité et le rituel typique du judaïsme marocain verra le jour prochainement à Mexico, à la faveur des efforts déployés par la communauté juive marocaine du Mexique avec l’appui de l’ambassade du Royaume. En prévision de cette ouverture, l’ambassadeur au Mexique Abdelfattah Lebbar a reçu les membres du Comité et de l’Association des juifs d’origine marocaine établis au Mexique, a indiqué la représentation diplomatique du Maroc, dans un communiqué. Ce projet, attendu de longue date, permettra à la communauté juive de disposer d’un lieu de culte typique marocain, le premier du genre au Mexique.

Lors de cette réunion, les participants se sont félicités des liens étroits qui unissent les juifs d’origine marocaine au Royaume, tout en faisant part de leur «immense joie de voir concrétiser ce projet que la communauté juive marocaine attendait depuis plus de 40 ans». À cet égard, l’ambassadeur du Royaume a rappelé que la communauté de confession juive constitue une composante indivisible de la société marocaine, et demeure très présente dans la culture, la tradition et l’identité marocaine, rappelant par l’occasion que le Maroc reconnait l’affluent hébraïque comme composante identitaire dans sa constitution.

Il a également souligné que le Maroc accorde une grande importance à la préservation de l’héritage juridique et culturel hébraïque au Maroc, grâce au code juif d’état civil, à l’assignation d’une Chambre d’affaires hébraïque au tribunal de première instance de Casablanca.

Le Grand Rabbin Moshe Chocron Gabizon, natif de Tétouan et récemment arrivé du Venezuela pour prendre en charge la nouvelle synagogue a souligné que l'ensemble des juifs marocains restent viscéralement attachés à leur pays d'origine. Pour sa part, l’ambassadeur d’Israël au Mexique, Zvi Tal a rappelé la particularité des relations qu’entretient le Maroc avec Israël en raison de la forte communauté juive d’origine marocaine qui reste très attachée à ses racines.