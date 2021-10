Après la bataille de Mozaic contre l'OCP, les Etats-Unis en pénurie d’engrais

L'automne dernier, les chaînes d'approvisionnement en produits de base comme les engrais et les fongicides aux Etats-Unis ont connu des perturbations majeures au milieu de la pandémie mondiale de Covid-19. Les prix ont ainsi atteint des niveaux records, qui ont augmenté durant le printemps dernier.

Selon Magic Valley, les prix des engrais ont augmenté de 51% depuis septembre 2020. De plus, «il n'y a pas de calendrier pour que les prix reviennent aux niveaux d'avant la pandémie et certains experts de l'industrie estiment qu'ils ne le reviendront jamais». Les approvisionnements en engrais étaient insuffisants car de nombreuses usines ont fermé leurs portes au plus fort de la pandémie. Alors que la pandémie faisait rage, Mosaic Company, qui produit du phosphate et de la potasse, a commencé à fermer des usines sous-performantes ou présentant de nombreux cas de Covid-19.

Cependant, contrairement à d'autres productions chimiques, les usines de phosphate qui ferment aux États-Unis ne rouvrent pas en raison de la réglementation du redémarrage de l'usine, a expliqué Andy Jung, vice-président de l'analyse de marché chez Mosaic Company. Celui-ci a estimé que la prochaine vague d'ouverture de la capacité de production d'engrais à une utilisation mondiale sera probablement dans trois ans.

Magic Valley rappelle que la pénurie d'engrais est également due à la vague de tarifs imposés pendant les premiers jours de l’année aux phosphates importés depuis le Maroc et la Russie. Le gouvernement américain avait imposé des droits de douane sur le phosphate russe et marocain importé à bas prix, suite à une plainte de Mosaic.

Le département américain du Commerce avait ouvert, en juillet 2020, des enquêtes en matière de droits compensateurs (CVD) sur les phosphates importés du Maroc et de la Russie. Des enquêtes déclenchées à l’issue des pétitions déposées, quelques semaines auparavant, par Mosaic Company.

En mars 2021, la Commission du commerce international des Etats-Unis (USITC) avait donné raison à l’entreprise américaine, estimant que les Etats-Unis sont «matériellement lésés en raison des importations d'engrais phosphatés» en provenance du Maroc et de Russie.

Le départ des compagnies marocaine et russe du marché américain avait déjà induit une baisse de l’offre aux Etats-Unis et une hausse des prix du minerai.