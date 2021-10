Neyssa shop, l’une des premières boutiques de mode musulmane en France

Neyssa shop est une boutique musulmane de mode musulmane ou modest fashion créée début 2013, l’un des premiers sites sur la toile à proposer des vêtements dédiés à la femmes musulmane.

C’est en ayant elle-même des difficultés à s’habiller de façon pudique tout en étant à la mode et à l’aise dans ses vêtements que la co-fondatrice du site s’est lancée en proposant des vêtements modest fashion. S’habiller de façon «modest», c’est avant tout un état d’esprit. Cette mode se veut cosmopolite et se marie parfaitement aux convictions et aux valeurs de la femme musulmane.

En outre, la seule façon de s’habiller «modest» était soit de se rendre en Angleterre, de commander sur des sites anglo-saxons ou simplement de coudre pour soi même. En France, il n’y avait pas assez d’offre, pas assez de choix et les tailles et coupes «standards» de vêtements ne convenaient pas à une grande partie de la population qui partage l’état d’esprit du modest fashion.

Début 2013, au moment du lancement du site, Neyssa-shop proposait 15 références d’articles made in France, essentiellement des hijabs modernes (hijab jersey, mousseline), des robes assorties au hijab, des robes pour femmes grandes (1m80), des jupes extra longues et très évasées.

Face à l’engouement des clientes autour des vêtements proposés, Neyssa Shop a décidé fin 2013 de créer sa propre marque de vêtements NEYSSA, en dévoilant sa toute première collection de vêtements aux coupes évasées, amples. Une collection de prêt à porter musulman abordable. L’objectif de la marque est de toujours proposer des collections uniques, de s’inspirer des tendances et de respecter les valeurs de la femme qui souhaite s’habiller de manière pudique qu’elle soit voilée ou non. La marque propose aujourd’hui pas loin de 1000 références d’articles pour répondre à la demande de toutes ses clientes.

Classique, tendance, décontractée ou aux couleurs vives, depuis plus de 8 ans, NEYSSA connecte la femme musulmane avec le monde de la mode et de l’élégance. Les années passent et les exigences évoluent. Il est primordial pour NEYSSA, que la femme musulmane puisse être épanouie et élégante, quelle que soit la situation qui se présente à elle. Etre invitée à un mariage, un baptême, fêter l’aïd ou simplement se vêtir au quotidien, ne relève plus d’une complexité pour la femme musulmane grâce au large choix de vêtements femme voilée présent sur la boutique en ligne.

Aujourd’hui, NEYSSA a fait ses preuves et s’est développé pour répondre au mieux aux besoins de millions de musulmanes en traduisant son site internet en plusieurs langues : anglais, allemand et arabe. A noter également que NEYSSA envoie sa sélection de vêtements modest fashion à travers le monde et fait ainsi profiter de nombreuses femmes de tenues mastour, tendance et élégante.

Une marque qui sait se démarquer

Neyssa est une enseigne de référence tant au niveau du service que du style et de la qualité des articles qu’elle propose. Des coupes toujours bien réfléchies pour assurer un confort optimal à ses clientes ainsi qu’une créativité des matières toujours plus élaborée et adaptée aux besoins de la femme voilée.

Avec la crise de la covid-19 et la fermeture des frontières ainsi que les diverses contraintes pour les musulmans d’origine étrangère à se rendre dans leur pays d’origine notamment au Maghreb, nous avons anticipé le besoin de nos clientes en créant une collection «caftan», proposant ainsi à nos clientes des vêtements rappelant leur pays d’origine et portés notamment les jours de fêtes. Avec la sortie de cette collection caftan 100% féminine, la marque a voulu se distinguer en créant quelques pièces de robes caftan pour petites filles.

Cette nouvelle collection a permis d’élargir les horizons de la marque qui a su se démarquer au moment de l’aïd el fitr 2021 et l’aïd el kébir en proposant une collection 100% homme avec des gandouras traditionnelles marocaine, des qamis et sans oublier les petits garçons qui ont eu le droit eux aussi à une sélection de jabador et abaya tendance. En effet, jusqu’alors le site s’adressait uniquement aux femmes.

Les clients : principaux ambassadeurs de la marque NEYSSA

C’est aussi grâce au retour d’expérience de sa communauté que Neyssa-shop.com a su tirer son épingle du jeu et assurer sa place de pionnier dans l’univers du prêt à porter musulman en France. En effet, sa communauté est toujours aussi fidèle et présente sur les réseaux sociaux, passant de 300 000 followers à plus de 570 000 folowers, en quelques mois seulement.

Pour aller plus loin et fédérer sa marque autour d’une communauté proactive, NEYSSA a lancé son blog en 2016 afin de proposer du contenu enrichissant à sa communauté. On y retrouve des articles mode, lookbook, des articles autour de la spiritualité, du voyage, idées de sorties, etc. L’objectif est de porter sa communauté et l’amener avec elle dans son évolution.

Neyssa Shop