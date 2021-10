CJUE : Le MSP remet en cause la «légitimité du Polisario à représenter les Sahraouis»

Le Mouvement Sahraoui pour la Paix est vent debout contre la reconnaissance par la Cour de Justice de l’Union Européenne de la «légitimité du Polisario à représenter seul le peuple sahraoui». Le MSP affirme qu’ «après un demi-siècle d'erreurs et d'abus qui ont laissé de profondes blessures dans la société sahraouie, le Front ne peut continuer à prétendre à un tel statut».

«Avec l'émergence d'autres courants et de choix politiques, notamment après le 22 avril 2020, et la création du Mouvement Sahraoui pour la Paix, le Front Polisario a cessé de conserver ce titre et perdu la crédibilité nécessaire pour prendre des décisions au nom des Sahraouis, entravant ou empêchant les investissements et les projets de développement dans la région en raison de calculs politiques passagers et insignifiants», indique le MSP dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Le Polisario n'a aucun droit ou autorité morale de priver tous les résidents du territoire des opportunités qu’offrent la conclusion de ces accords (…) des accords qui ne sont pas en contradiction ni avec les efforts des Nations unies ni avec la solution de compromis ou la solution "mutuellement acceptée", préconisée par la communauté internationale.» MSP

Dans son verdict du 29 septembre, la CJUE a constaté que le Polisario «est reconnu sur le plan international en tant que représentant du peuple du Sahara occidental, même à supposer que cette reconnaissance s’inscrive dans le cadre limité du processus d’autodétermination de ce territoire».