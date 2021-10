Belgique : La mosquée du président de l’EMB, accusée de propager des idées extrémistes

L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) à nouveau dans le viseur de l’Etat belge. Mardi soir, le programme «Pano» de la VRT a dévoilé des conclusions d’un rapport de la Sûreté de l’État selon lesquelles la mosquée de Heusden-Zolder, dirigée par Mehmet Üstün, actuel président de l’EMB, jouerait un «rôle important» dans la propagation d’idées extrémistes dans le Limbourg.

«Ce rapport des services de renseignement belges évaluerait plusieurs mosquées en Belgique, selon le programme, dont la mosquée Sultan Ahmet à Heusden-Zolder, dans le Limbourg», un lieu dirigé par plusieurs membres de la famille Üstün, dont Mehmet Üstün, président de l’EMB depuis mai 2018, rapporte Le Soir.

La Sûreté de l’État aurait indiqué dans son rapport que cette conclusion a été établie sur base des collaborations conclues par la mosquée. Le nom de Mehmet Üstün serait explicitement évoqué. Le facteur décisif semble être, selon le programme de la VRT, la collaboration de la mosquée avec le Centre d’information islamique (Islamitische Informatiecentrum). «La mosquée laisserait à ce centre la possibilité d’utiliser ses locaux et organiserait des activités avec son département jeunesse, selon les renseignements belges. Or, la Sûreté de l’État verrait dans ce centre un propagateur ‘’de l’extrémisme auprès des jeunes à Heusden-Zolder et dans la région alentour’’».

Des accusations qui ont fait réagir l’actuel président de l’EMB. Sur Facebook, Mehmet Üstün a réfuté les accusations : «Il y a clairement une confusion avec une association qui n'a rien à voir avec notre mosquée et ses représentants. Je ne peux m'empêcher d'assumer une manipulation intentionnelle d'informations pour nuire à ma réputation et à celle de notre communauté.»

«En tant que président de l'Exécutif des musulmans de Belgique, je réfute catégoriquement toutes les accusations à mon égard et à l'égard de la mosquée dont je suis le président, diffusées dans la presse de ce jour. Toutes ces accusations sont fausses et absolument infondées.» Mehmet Üstün

Cette polémique intervient moins d’un an après des accusations d’espionnage au sein de l'EMB pour le compte du Maroc, suite à des rapports sécuritaires. Visé par les accusations, avec deux autres membres, l’ancien président de l’Exécutif des musulmans de Belgique, Salah Echallaoui avait démissionné de son poste de vice-président, quelques jours plus tard.