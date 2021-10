Marjane lance la livraison express en moins d'une heure sur son application

Quelques mois après le lancement de sa plateforme d’e-commerce, le groupe Marjane poursuit sa transformation digitale et lance la livraison express de courses en ligne dans le Grand Casablanca, et bientôt dans les autres villes du Royaume. Pour la partie logistique, Marjane s’appuie sur la startup 100% marocaine Kaalix et sur l’écosystème de partenaires technologiques marocains, Wynd Africa et Devoteam Africa pour le développement, indique le groupe dans un communiqué.

Grâce au nouveau service, les clients peuvent bénéficier en ligne des produits, promotions et avantages du programme de fidélité de Marjane, être informés en temps réel de la disponibilité des produits, choisir entre une livraison standard ou une livraison expresse en moins d’une heure et même communiquer avec les préparateurs de commande pour exprimer les préférences dans les produits frais (biens mûrs, plutôt verts etc.).

«Plusieurs fondamentaux ont été revisités en profondeur afin d’adopter des marqueurs digitaux de l’écosystème des startups et offrir de la valeur ajoutée au client avec de l’innovation utile», précise Kamal Khalis directeur général adjoint en charge de la transformation digitale du Groupe Marjane.

Avec plus de 7 000 produits référencés, l’application Marjane offre le plus large choix e- commerce de produits alimentaires au Maroc. Le groupe promet que son application évolue constamment en fonction des besoins des consommateurs pour proposer une expérience clients optimale.