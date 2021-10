Covid-19 : Le Maroc reclassé comme pays à «haut risque» par les Etats-Unis

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), principale autorité fédérale de protection de la santé et de la sécurité des personnes aux États-Unis, ont décidé de reclasser le Maroc comme pays à «haut risque» (niveau 3 sur 4) lié au coronavirus (Covid-19), compte tenu de l’évolution positive de l’épidémie, descendant le pays d’un niveau de risque.

Ainsi, si le CDC recommande aux voyageurs décidant de se rendre au Maroc de s’assurer que leur vaccination est à jour et pour ceux qui n’ont pas de vaccin, d’éviter les voyages non essentiels vers le pays, il exhorte les voyageurs à continuer de respecter le port du masque permanent et la distanciation sociale, rappelant que l’infection au Covid-19 au Maroc reste un risque même pour les voyageurs vaccinés.

Si le passage en liste 3 est encourageant, les recommandations pour les voyages vers et depuis le Royaume connaissent peu de changements. Les autorités américaines ne demandent pas aux vaccinées de se faire tester avant leur départ. En revanche, les personnes non-vaccinées doivent se faire tester au départ et au retour des États-Unis et se soumettre à un auto-isolement de 7 à 10 jours à leur retour.

Les citoyens vaccinés et non-vaccinés doivent toujours se faire tester avant leur retour aux États-Unis, ainsi que 3 à 5 jours après leur arrivée sur le sol américain.

En août dernier, le CDC a classé le Maroc en tant que destination à «très haut risque», compte tenu de la hausse des contaminations enregistrées par le royaume.